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Дружеские знакомства

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+

Про событие

Формат знакомств, где за 2,5 часа ты познакомишься с 10 новыми людьми. Узнаешь получше каждого из них: об интересах, хобби, представлениях о дружбе, о том, почему они пришли на мероприятие и чего хотелось бы на самом деле. Послушаешь истории друг друга: поделитесь тем, что впечатляет, радует, вдохновляет, а что заставляет грустить, злиться или сомневаться в себе. Заполнишь анкету дружбы, чтобы лучше узнать друг друга и дать себе возможность найти человека с общими интересами и бэкграундом. Найдёте то, что вас объединяет даже с совсем незнакомыми людьми, и придумаете поводы встретиться снова! В перерыве попробуешь летние спешл-напитки из меню кофейни. Кстати, депозит на них уже включён в стоимость участия :) Стоимость: 1200 рублей / 1100 рублей, если придёшь с другом. Запись в телеграме организатора: t.me/givenim2

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