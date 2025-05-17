Крупный дрифт-фестиваль. По уже сложившейся доброй традиции, Мячково станет местом встречи для всех друзей и единомышленников, которые разделяют страсть к автомобилям. Две основные конфигурации трасс, как обычно, будут открыты для свободных заездов, будет открыта новая, третья трасса. В программе фестиваля множество событий: заезды на радиоуправляемых машинках, аэро-такси, дрифт-такси по треку на крутых тачках и возможность освоить мастерство в профессиональной школе дрифта. В зоне с магазинами будут представлены лучшие бренды, а в лаунж-зоне посетители фестиваля смогут немного отдышаться от драйва, насладиться вкусной едой и пообщаться с друзьями. На фестивале будет интересно всем без исключения — вне зависимости от того, является ли зритель новичком или профессионалом, поскольку организаторы подготовили огромное количество разнообразных активностей. Так, в рамках фестиваля состоится Big Money Run - автомобилей, которые без специальных доработок продефилируют боком на профессиональной трассе. По вечерам на мероприятии гостей ждут зажигательные и запоминающиеся тусовки. На любой вкус будут представлены фуд-зоны, а также торговые зоны с мерчем фестиваля. Дети до 10-ти лет проходят на фестиваль бесплатно вместе со взрослыми.