ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Drift Expo Track Mode

ADM Raceway, аэродром Мячково

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3700₽
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Крупный дрифт-фестиваль. По уже сложившейся доброй традиции, Мячково станет местом встречи для всех друзей и единомышленников, которые разделяют страсть к автомобилям. Две основные конфигурации трасс, как обычно, будут открыты для свободных заездов, будет открыта новая, третья трасса. В программе фестиваля множество событий: заезды на радиоуправляемых машинках, аэро-такси, дрифт-такси по треку на крутых тачках и возможность освоить мастерство в профессиональной школе дрифта. В зоне с магазинами будут представлены лучшие бренды, а в лаунж-зоне посетители фестиваля смогут немного отдышаться от драйва, насладиться вкусной едой и пообщаться с друзьями. На фестивале будет интересно всем без исключения — вне зависимости от того, является ли зритель новичком или профессионалом, поскольку организаторы подготовили огромное количество разнообразных активностей. Так, в рамках фестиваля состоится Big Money Run - автомобилей, которые без специальных доработок продефилируют боком на профессиональной трассе. По вечерам на мероприятии гостей ждут зажигательные и запоминающиеся тусовки. На любой вкус будут представлены фуд-зоны, а также торговые зоны с мерчем фестиваля. Дети до 10-ти лет проходят на фестиваль бесплатно вместе со взрослыми.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Прыжок в небо
Прыжок в небо
до

44500₽

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Игропром
Выбор редакции
Игропром
c
по

от 1300₽

Sigma — 3 года
Популярное
Выбор редакции
Sigma — 3 года
c
по

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста