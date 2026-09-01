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Дрифт Экспо Трек

автодром Moscow Raceway, деревня Шелудьково, 39

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от 2500₽ до 4500₽
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Главный дрифт-фестиваль страны Drift Expo. На площадке Комплекса технических видов спорта Moscow Raceway будут работать две конфигурации трасс, открывающие простор для свободных заездов. Гостей ждут полёты на аэро-такси, поездки на мощных спортивных автомобилях, зрелищные заезды на триках, а также паблик-ток на главной сцене со звёздными гостями фестиваля. Там можно будет услышать истории пилотов и блогеров и задать им вопросы. Для отдыха и общения будет работать лаунж-зона, а в торговых павильонах — стенды автомобильных брендов и фестивальный мерч. В рамках фестиваля по уже сложившейся традиции пройдёт мокрая дрифт-гонка Free Ride Battle на отдельной площадке внутри паддока. Вода, дым и бескомпромиссная борьба добавят ещё больше зрелищности происходящему на трассе. Изюминкой Drift Expo станет масштабная автомобильная выставка в самом сердце фестиваля. Здесь представят яркие автомобили от участников и партнёров, а ещё пройдёт Big Money Run — формат, в котором мощные серийные автомобили выходят на профессиональную трассу и показывают эффектный дымный дрифт в заводском исполнении. Также в рамках фестиваля выберут топ-10 лучших автомобилей, а их владельцы получат подарки, среди которых — моторные масла от официального партнёра Takayama. В этом году ожидается более 300 участников. Для зрителей оборудуют удобные трибуны с хорошим обзором, а вечером гостей ждёт развлекательная программа. 12-13 сентября с 11:00 до 19:00

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