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др карпа

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В третий раз Костя Карп празднует др на складе номер три + музыкальный концерт с длинным лайнапом из товарищей по стилю и духу. Костя Карп — ироничный репчик приправленный джазовыми нотками и интонациями в исполнении живых музыкантов, Группа «Салон Растений» произрастает в зеленой местности города Москва. Их музыка впитала в себя солнечные лучи из Бразилии, холодный ветер из Англии, снежные просторы Дальнего Востока и хлопковые поля Америки. запасный выход — инди с отголосками соула и фанка про жизнь в глубинке и чертоги подсознания. Иногда грубо и фактурно, иногда нежно и с придыханием, они стремятся показать, что музыка — это пространство без границ, где переплетаются все чувства и рождается что-то неизвестное, но знакомое! КЧБС — невыдуманные истории, взятые из головы, под шероховатый инди-рок с элементами чего угодно, вызывающие настоящие эмоции, которые никто никогда прежде не испытывал. С собой нужно будет взять паспорт. 16+ до 23:00, 18+ после 23:00

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