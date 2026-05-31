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Дождь в Нойкёльне

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей темной ночью в не самом благополучном районе Берлина. Короткие разговоры, странные отношения, внезапные влюбленности. Спектакль об одиночестве обитателей мегаполиса, их разочарованности и поисках смысла жизни. Главный герой разворачивающейся драмы — город. Он полон энергии, ищущей выплеска страсти — это бурление ведет к неожиданным, а порой и роковым последствиям. В пьесе есть криминальный аспект, но нет «злодеев» и «жертв». Как нет и главного героя: это история про район, его население и про взаимосвязь всех со всеми. Продолжительность: 1 час 10 минут.

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