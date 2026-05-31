Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей темной ночью в не самом благополучном районе Берлина. Короткие разговоры, странные отношения, внезапные влюбленности. Спектакль об одиночестве обитателей мегаполиса, их разочарованности и поисках смысла жизни. Главный герой разворачивающейся драмы — город. Он полон энергии, ищущей выплеска страсти — это бурление ведет к неожиданным, а порой и роковым последствиям. В пьесе есть криминальный аспект, но нет «злодеев» и «жертв». Как нет и главного героя: это история про район, его население и про взаимосвязь всех со всеми. Продолжительность: 1 час 10 минут.