ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Довлатов Jam

Lion's Head Pub
Мясницкая 15

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

Материал Довлатова позволяет рассмотреть спектр различных тем для размышлений: свободы и не свободы, удивительную способность человека выживать, противостоять системе, об эмиграции и о часто упускаемой идее жить. Именно в атмосфере квартирника театральность текстов Довлатова раскрывается особенно гармонично. Способствует этому и сопровождает действие оригинально и бережно созданные кавер-версии известных песен рок-группы «Пекин Роу-Роу». Живая музыка (вокал, гитара, бас-гитара и барабаны) - полноценная составляющая представления. В спектакле заняты трое актеров, каждый проживает несколько ролей. Горькая ирония Довлатова превращается в сверкающее остроумие и каждый персонаж выходит живым, исполненным комизма и трогательной нежности, без которой нет большого искусства.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста