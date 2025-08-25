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Допрокатный показ: «Родственные души»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Итальянский сюжет с дантевскими мотивами переплетёт судьбы нескольких людей, застрявших между миром живых и мёртвых. Режиссёр фильма, а также исполнитель главной роли Валерио Мастандреа — любимец Паоло Дженовезе, снявшийся у него в заглавных ролях в «Идеальных незнакомцах» и «Месте встречи». Когда человеческое тело пребывает без сознания на больничной койке, его личность по-прежнему наполнена жизнью. Она всегда рядом, переругивается с приходящими родственниками, гуляет любимыми маршрутами и заводит новых друзей: таких же невидимых для всех остальных. Некоторые люди, которым было не суждено встретиться в мире земном, имеют шанс обрести друг друга в этом междомирии. Куратор Пионера Виктор Прокофьев представит картину в формате видеообращения и расскажет о различиях «Родственных душ» с его жанровыми предшественниками — «Городом ангелов» и «Домом у озера», а ещё какими способами режиссёр оборачивает скорбную тему в лирическую. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами

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