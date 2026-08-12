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Допрокатный показ: «Ешь, молись, худей» и разбор с критиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Допрокатный показ боди-хоррора «Ешь, молись, худей» — премьеры кинофестиваля Санденс и 76-го Берлинале. Фильм представит и обсудит шеф-редактор Поп-культуры Т—Ж Ефим Гугнин. Режиссёр «Ешь, молись, худей» Натали Эрика Джеймс — эксперт в постановке жутких психологических сюжетов. Её предыдущие работы «Реликвия» (2020) и «Квартира 7А» (2023) представляют собой арт-триллеры, главными героинями которых являются молодые женщины. На этот раз режиссёр осваивает жанр боди-хоррора и погружает героиню в небанальный и криповый способ похудения с употреблением человеческого праха. Вместе с идеальной фигурой к девушке является призрак человека, останки которого она поглотила. Первый и последующие показы хоррора в Пионере демонстрируются в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.

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