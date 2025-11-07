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DOPECLVB

Atmosphere
Шмитовский проезд, 32Ас1

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Завершение:

от 1800₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Легендарное объединение новаторов на русскоязычной сцене. i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста были одними из первых, кто начали делать свежее звучание в далеком 2012, смешивая разные стили и виртуозно используя автотюн и новую школу сведения. Их микстейпы DOPETAPE быстро разошлись по интернету, и стали визитной карточкой Доуп Клуба, а позже вдохновили многих современных звёзд на эксперименты. Каждый из участников DOPECLVB уникален, и в этой разности они мастерски создают целостную музыку. Искренний и честный в своих текстах Бэйсик, «золотой голос» объединения Томас, сумасшедший в своей подаче Айсик, и непредсказуемый на стили и исполнение Глебаста: DOPECLVB с 2012 — навечно. Путь DOPECLVB интересен и своими вехами: Каждый микстейп ребят поднимает новую планку в звучании и настроении. От шутливых песен в старой студии, до серьёзных работ-концертников: в арсенале есть всё. В 2025 ребята представят как свой классический материал, так и новые совместные и сольные работы.

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