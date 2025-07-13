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Doom в летнюю ночь

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Doom в летнюю ночь пройдёт традиционно с наиболее летним набором групп — будет жабий стонер-сладж с саксом, думгейз курский, стоунер-электростальн(о))й, а чтобы все совсем не расслаблялись, прикопают всех под сладж-дум лютый. Zatvor (Курск) —  Doomgaze Zhaba (Москва) — Alternative Stoner Thy Grave (Москва/CПб) — Sludge Doom Melancholy (Электросталь) — Stoner

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