Doom в летнюю ночь пройдёт традиционно с наиболее летним набором групп — будет жабий стонер-сладж с саксом, думгейз курский, стоунер-электростальн(о))й, а чтобы все совсем не расслаблялись, прикопают всех под сладж-дум лютый. Zatvor (Курск) — Doomgaze Zhaba (Москва) — Alternative Stoner Thy Grave (Москва/CПб) — Sludge Doom Melancholy (Электросталь) — Stoner