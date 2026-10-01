Домострой, или как быть нормисом в начале Нового времени
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 200₽
Возраст 16+
Про событие
Всегда мечтал узнать как бояться «Небесного царя»? Проникнуться извечным вопросом правильного битья плёточкой? Или может, тебе важно понять, почему бояре — нормисы, а крестьяне — нет? Домострой — ты всё ещё не читал? В роли ведущего — сотрудник Центра исторических исследований НИУ ВШЭ-СПб, бакалавр истории и магистр антропологии — Тёма. Вход: любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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