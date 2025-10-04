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Dominique Betterman & friends

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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от 2200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Мультиформатный и мультижанровый артист, певец , DJ, перформер и автор песен. В этот вечер Dominique Betterman будет отмечать свой день рождения и 20-летний юбилей со своего первого выхода на большую сцену. Ты услышишь первый сольный альбом Dominique Betterman; Новые песни, включая продолжающую сюжет «Басманной Рапсодии» песню с интригующим названием «Про…али»; Репертуар братского дуэта «Chordeals» вместе с Shamango; Выступление всеми любимой Laura Grig; Возвращение хип-хоп дивы KeyQ , выступление с живым бэндом; Джем-сейшн DSQUAD (Лаура , Shamango и Доминик) с обязательным исполнением великих композиций.

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