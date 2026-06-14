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Домашний арт-объект

Ностальгия, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Проведёшь время за увлекательным занятием — превратишь обычную рамку в дофаминовый декор. Выберешь цвета, узоры и оформление, чтобы создать уникальный предмет. В ход пойдет всё — краски, бусины, наклейки и фотографию для тебя тоже распечатают. В конце получишь готовый результат, который можно будет сразу вешать/ставить/дарить. В стоимость включен депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.

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