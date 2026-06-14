Проведёшь время за увлекательным занятием — превратишь обычную рамку в дофаминовый декор. Выберешь цвета, узоры и оформление, чтобы создать уникальный предмет. В ход пойдет всё — краски, бусины, наклейки и фотографию для тебя тоже распечатают. В конце получишь готовый результат, который можно будет сразу вешать/ставить/дарить. В стоимость включен депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.