Перед встречей ты выберешь фотографии, которые хочешь сохранить, а команда Boft заранее их напечатает. На мастер-классе снимки уже будут ждать тебя: можно будет рассмотреть их, поймать настроение и придумать для каждого идеальное обрамление. Каждый участник создаст две керамические фоторамки. Их можно сделать любой формы: плавными и неровными, минималистичными, похожими на цветок или сердце — или воплотить собственный образ. Мастер поможет осуществить твою задумку, даже если ты никогда раньше не работал с глиной. А чтобы вечер получился ещё уютнее, на фоне будет идти фильм. Можно будет лепить, смотреть кино, разговаривать и никуда не торопиться. В итоге у тебя останутся две рамки, созданные специально для твоих фотографий, — с людьми, местами и моментами, которые хочется видеть рядом каждый день. Кажется, это очень красивый способ перенести любимые воспоминания из телефона в реальную жизнь;) Продолжительность — около 2,5 часа.