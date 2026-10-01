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Дом Липы × Boft: керамические рамки для любимых фотографий

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Перед встречей ты выберешь фотографии, которые хочешь сохранить, а команда Boft заранее их напечатает. На мастер-классе снимки уже будут ждать тебя: можно будет рассмотреть их, поймать настроение и придумать для каждого идеальное обрамление. Каждый участник создаст две керамические фоторамки. Их можно сделать любой формы: плавными и неровными, минималистичными, похожими на цветок или сердце — или воплотить собственный образ. Мастер поможет осуществить твою задумку, даже если ты никогда раньше не работал с глиной. А чтобы вечер получился ещё уютнее, на фоне будет идти фильм. Можно будет лепить, смотреть кино, разговаривать и никуда не торопиться. В итоге у тебя останутся две рамки, созданные специально для твоих фотографий, — с людьми, местами и моментами, которые хочется видеть рядом каждый день. Кажется, это очень красивый способ перенести любимые воспоминания из телефона в реальную жизнь;) Продолжительность — около 2,5 часа.

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