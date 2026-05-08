Особняк Николая Стахеева сконцентрировал в себе веяния Древней Греции и Рима, готики и Ренессанса, барокко и рококо, мавританского стиля и недавно зародившегося модерна. На экскурсии ты увидишь прекрасно сохранившиеся интерьеры особняка, погрузишься в атмосферу прошлого и узнаешь захватывающую биографию владельца дома. На экскурсии ты увидишь: — интереснейшую разновременную застройку Новой Басманной улицы; — изящные фасады особняка, выполненные в греческом стиле, и неожиданный вид со двора; — интерьеры дома Стахеева: готическую столовую, мавританскую гостиную и многое другое. На экскурсии ты узнаешь: — чем знаменит купеческий род Стахеевых и как он связан с искусством; — кто такой архитектор Бугровский и почему о нём известно не так много; — что такое стиль неогрек и чем он отличается от классицизма; — как сложилась судьба особняка после революции. Продолжительность: 1,5 часа. Где начинается прогулка: у памятника Лермонтову в Лермонтовском сквере, напротив выхода №2, м. Красные ворота. Где заканчивается: в особняке Стахеева на ул. Басманной. Ближайшие даты: 8 мая 19:00 22 мая 18:30 29 мая 18:30