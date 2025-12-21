В центре Москвы, за стеной заводского здания скрывается домик, который называют в честь возлюблённой молодого Петра Великого, из-за которой он и сослал в Покровский Суздальский монастырь свою первую жену Евдокию Фёдоровну. Дом Анны Монс — поистине уникальное место, единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы, памятник архитектуры федерального значения рубежа XVII—XVIII веков. Долгие годы особняк был скрыт от глаз туристов и жителей города, про него говорили «не реставрируется, не используется, ветшает и разрушается». Но надежды на сохранение и возрождение памятника обрели реальность. 2022 год — это год, который сильно изменил ход истории дома. В особняке стали проводиться реставрационные работы. Прекрасно сохранившиеся первоначальная планировка и детали декора фасадов позволили восстановить его старинный облик. На этой экскурсии ты узнаешь о жизни и судьбе исторического особняка, а квалифицированные гиды помогут тебе воссоздать образ эпохи и понять важность культурного наследия Москвы.