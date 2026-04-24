Авторская лекция, посвящённая вечным вопросам долга и свободы в философии Иммануила Канта. Надо ли сегодня читать Канта? Существует мнение, что философов эпохи Просвещения трудно читать и ещё труднее понимать. Это верно лишь отчасти. Во все времена люди задаются вопросами: «Кто я? Могу ли я достичь счастья? Как мне сформировать себя? Могу ли я быть свободным?». Вопросы, которые мы задаём себе, определяют нашу жизнь. Ответы, которые мы находим, формируют нашу личность. На встрече будут обращаться к труду «Метафизика нравственности» и вместе с лектором разберутся в следующих вопросах: — как относиться к себе и другим «как к цели, а не как к средству»; — что такое «категорический императив» Канта и как его применять в жизни; — как это помогает выработать свои подлинные ценности и убеждения; — что поможет нам обрести целостность. А ещё проведут параллели между понятиями долга и свободы в философии Канта и в древней индийской мудрости, воплощённой в книге «Бхагавадгита». Прочитают фрагменты текстов и рассмотрят, в чём состоит нравственность человека, различаются ли свобода и долг, а также чего не хватает современному человеку для достижения внутренней гармонии. Лектор: Ольга Климова — философ, художница, дизайнер. Более 10 лет преподаёт курс философии и символизма древних культур в школе философии «Новый Акрополь». Автор статей по философии и искусству в журнале «Человек без границ». Вход свободный по предварительной регистрации.