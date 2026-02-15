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Доктор Мабузе, игрок

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм про Веймарскую эпоху в Берлине, где главный герой выступает её полным олицетворением: днем он уважаемый профессор, а ночью — криминальный авторитет, сеющий хаос. Доктор Мабузе — демон во плоти, главарь шайки бандитов. полиция идёт по его следу, но безуспешно, потому что он умело меняет свою внешность: то он аристократ, то банкир, а иногда — нетрезвый матрос. Но главное, он обладает даром гипноза, от которого его жертвам нет спасения. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.

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