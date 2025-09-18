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Дочь

Гончарная улица, 7/4с1

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700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Звонкая инди-троника о трудностях и красоте человеческой жизни. Дебютный альбом группы «Нити» попал в списки лучших релизов 2021 года многих изданий, включая журналы «Афиша», Blueprint, The Flow и Forbes, а клип на совместную с Найком Борзовым песню «Велосипед» завоевал призы в Италии и Швеции. Группу поддержит синти-поп дива Marika Kivi.

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