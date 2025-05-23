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Добыть Тарковского

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Пролетарка – самый отдаленный и депрессивный район Перми, на границе города и могучей природы Прикамья, соседствующий с женской колонией, – место действия спектакля Дениса Парамонова «Добыть Тарковского» по одноименному сборнику рассказов Павла Селукова. В спектакле вошли шесть рассказов из сборника. «В прихожей мне тревожно. Прихожая — предбанник улицы, а на улице может произойти все что угодно. Я превращаюсь в педанта. Подолгу стою перед зеркалом, причесываюсь, поправляю складки брюк, проверяю карманный нож. Улица меня пугает и будоражит. Никогда не знаешь, куда она тебя заведет. В каком-то смысле моя Пролетарка тоже состоит из комнат.» Продолжительность: 1 час 20 минут.

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