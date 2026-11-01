Тёмная сторона пятницы встречает чистейшее добро на танцполе, чтобы отметить сразу две знаменательные даты: пятницу 13-е и Всемирный день добра. Танцуй расслабленно, обнимайся искренне, растворяйся в звуке до самого утра. Эти стены наполнят пульсирующие ритмы хауса, электро и минимала. На двух танцполах магией этой ночи управляет объединение трёх промо-команд: — культпросвет; — rebels; — приятные люди. Атмосфера обещает быть по-домашнему дружеской и расслабленной: никакой суеты, только качественная музыка, улыбки единомышленников и таинственный вайб ночи. Зло оставят за дверьми — ведь будет добро на танцполе. Основная сцена: Jul Liza Kozlova WalkeR x BJELA Cancelled Denis Korablev Ilya Dubrovin Sofia Rodina Musicintimate Sveta Rain Dmitry Gasparov TVVA Кабинет: SKOL sexxxy tip x ERIIKA UHUZBS x AZAT KAIF KRISKOMISS Mary Kind ALCOSTREL PIVKINA Fin