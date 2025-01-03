Рождество. Писатель убирается в родительском доме и встречает женщину в поисках биологической матери. Найдут ли они в старом дневнике ключ к прошлому — и к своим сердцам? Двери на киносеанс откроют в 20:30. Начало в 21:00. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Вход со своей едой и напитками запрещен.