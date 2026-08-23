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Про событие
Землетрясение завалило туннели действующей шахты. Но местные говорят, что это не просто обвал — из недр не слышно криков рабочих, но доносится странный гул, а те, кто решили отправиться на помощь шахтерам, так и не вернулись. Кто-то или что-то ждало своего часа в недрах шахты... Несмотря на шок и страх перед неизведанным, было решено продолжить попытки спасти шахтёров. Только на этот раз делегировать это группе опытных искателей приключений, что готовы рискнуть своей жизнью. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Уровни персонажей: 2 (Подходит для новичков) Для создания персонажа свяжись с мастером: https://vk.ru/id190511249 Записаться на игру можно в теме в вк.
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