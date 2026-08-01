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ДнД сюжет на одну встречу в Д.А.Н.Ж.

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Обязательно свяжись с мастером: https://vk.ru/id302633226 и пришли чарник на проверку не позднее 29 июля! Система закупа характеристик — PB 27 очков, по источникам — все официальные книги новой редакци Дополнительные деньги — 500 зм. Дополнительные предметы — 1 необычный предмет по согласованию с мастером. Уровни персонажей: 5 Система: ДнД 2024 Хелмспорт — древний форпост людей с Фаэруна, построенный сотни лет назад, когда последователи Хельма впервые колонизировали прибрежье Мацтики. Издревле этот порт являлся хабом для прибывающих в регион авантюристов и исследователей, а так же сосредоточением торговли меж жителями Истинного мира с пришельцами с Фаэруна. Тебя нанимает гильдия исследователей, что бы ты разузнал таинственную причину исчезновения группы ученых в глубине джунглей Бумак. Представитель гильдии, эльф по имени Скандиэль, назначил тебе встречу в таверне «Золотое Перо» в центре городка. Он утверждает, что работа опасная, поскольку посланные ранее наемники-одиночки так и не вернулись. Записаться на игру можно в вк.

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