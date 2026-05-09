Корона в поисках героев, и не абы каких, а лучших из лучших. Сегодня чудеснейший из праздников — день рождения Принца Королевства Тервион. Но Коварная Ведьма, видимо, решила его испортить. Она проявила нехилую наглость, посмев выкрасть меч Принца, подаренный ему советницей Короля. Судя по всему, ведьма невероятно сильная заклинательница, а потому только лучшие смогут его вернуть. Сумеешь ли ты найти пропажу, зная, что на твоём пути встретятся секреты, опасности, могучая магия и...живая скалка!? Количество мест: 5 Уровень персонажей: 5 Разрешённые материалы: все официальные книги. Запись на игру производится в комментариях к посту в вк или через сообщения группы. Оплата на месте.