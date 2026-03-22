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ДнД «Новое путешествие»

Трай, кальян-бар, Покровский бульвар, 8с5

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Приходи на живую игру по легендарной системе «Подземелья и Драконы». Стань главным героем эпического фэнтези-сюжета. Никаких экранов — только живое общение, броски кубиков и история, которая меняется от твоих решений. Идеально для новичков и опытных игроков. Это интерактивная история, где ты берёшь на себя роль фэнтезийного персонажа (эльфа-следопыта, хитрого плута или могучего мага), а ведущий описывает мир вокруг. Ты сам решаешь, как поступить: договориться со стражей, найти обходной путь или пойти напролом. Тебя ждут: Детальная визуализация. Авторские, детально проработанные карты локаций и тактические зоны, которые делают бои зрелищными и понятными. Идеально для новичков. Главный девиз за игровым столом: «Не спеши. Ты в безопасности». Тебя бережно проведут по правилам, помогут создать квенту (историю) персонажа и подскажут, какой кубик кидать. Никакой духоты и токсичности — только поддержка и совместное творчество. Качественный нетворкинг. ДнД — это отличный способ прокачать коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект и познакомиться с классными, творческими людьми в неформальной обстановке. Что взять с собой? Только хорошее настроение и готовность к приключениям. Все необходимые материалы: наборы кубиков, бланки персонажей, карандаши и миниатюры предоставят.

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