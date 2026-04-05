Несколько бывших одноклассников неожиданно выигрывают бесплатную путевку в пятизвездочный СПА-отель, но без трудностей не обойдется. Герои прописаны заранее мастером. Подробности о регистрации будут опубликованы чуть позже в официальном канале бара.