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Дмитрий Трубин. Японский миф

Музей Николая Островского, ул. Тверская, 14

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400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая теме диалога культур России и Японии. Историческое взаимное тяготение Востока и Запада, а также роли «образа Японии» для русской самоидентификации. В экспозиции представлены две линии творчества архангельского художника: Парафразы средневековой японской графики (XVII–XIX вв.): стилизации в жанрах портрета и пейзажа, использующие декоративные приемы японской гравюры и элементы конструктивизма. Северная серия «Деревня, которой нет»: пейзажи и портреты жителей русских деревень (Ижма, Едома), выполненные в сдержанной колористике, но наделенные метафоричностью и символической «русскостью», свойственной японской традиции. Особым акцентом станут современные энтомологические объекты, объединяющие обе темы. «Живописную» сторону японской культуры дополнят артефакты из коллекции куратора. Выставка демонстрирует взаимное обогащение культур и авторское прочтение «японского мифа» в русском искусстве. Татьяна Палеева — куратор, директор галереи, почетный член РАХ. Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 20:00 Выходной понедельник

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