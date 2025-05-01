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Dj Stonik1917
Самокатная улица, 4с11
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от 1700₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома DJ Stonik1917 ознаменуется мини-туром по четырём городам и начнётся 1 мая с вечернего концерта в Москве. «Урони тусу» станет вторым студийным альбомом артиста и включит в себя 13 треков, добрая часть из которых — коллабы с громкими именами.
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