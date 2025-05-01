Презентация нового альбома DJ Stonik1917 ознаменуется мини-туром по четырём городам и начнётся 1 мая с вечернего концерта в Москве. «Урони тусу» станет вторым студийным альбомом артиста и включит в себя 13 треков, добрая часть из которых — коллабы с громкими именами.