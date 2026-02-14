Дизайн-квартирник в офисе Redkeds. В спикерах: Дарья Купцова — организатор, ex-lead дизайн команды VK; Леонид Фейгин — старший партнер брендингового агентства DDVB; Дмитрий Карпов — ex-дизайн-директор SPLAT, Cyberus, автор книги «Мышление как инструмент», автор телеграм-канала «Дизайн-снайпер»; Ольга Кутовая — креативный директор и партнер брендингового агентства Dotorg; Екатерина Зеленкова — арт-директор агентства REDKEDS и фестиваля G8. Что тебя ждет: Лекции и нетворкинг, фотозона, конкурсы с призами, чай со снеками (но без французских булочек). Стикеры-записки как символ мероприятия: это маленькие послания, которые поддерживают, напоминают, вызывают улыбку. Они символ заботы: простые слова, которые хочется оставить друг другу.