Тебя зовут на дивную Пречистенку. Улицу, которая из смиренной богомольной дороги превратилась в роскошную авеню с шикарными особняками, изумительными доходными домами и атмосферными двориками. Неспешно фланируя по Пречистенке ты будешь дивиться: — на дом-кадриль — на мастерскую, подарившую миру скульптуру «Рабочий и колхозница» и гранёный стакан (но это неточно) — на легендарную гимназию, в которую Лев Толстой приходил поспорить с преподавателями о русской словесности — на дом, где жил профессор Преображенский, рядом с которым он впервые встретил Шарикова. И удивляться историям: — о русском Шерлоке Холмсе и его архаровцах — о современной декабристке (будет трогательно) — о роскошной даме, с которой Пушкин писал Марину Мнишек в «Борисе Годунове» — о том, где был найден клад Фаберже, и причём здесь люстра, на которой качался кот Бегемот. И непременно заглянешь в одно удивительное место — дворик тишины и старины, который всё ещё держит оборону и хранит ощущение старой купеческой Москвы.