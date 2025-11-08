Расследование + дебаты = идеальная суббота Проекты «Главный Герой» и «Кейс» объединились, чтобы пригласить тебя на такое мероприятие. Участники разделятся на 2 команды: сторону защиты и сторону обвинения. Сначала ты соберёшь улики, общаясь с командой и соперниками. Затем прослушаешь тренинг по аргументации и навыкам убеждения (подготовка не нужна). После этого сторона защиты поучаствует в жарких дебатах против стороны обвинения на основе собранных доказательств. Твоя задача: используя найденные улики, доказать свою позицию и убедить судей в своей правоте.