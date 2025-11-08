ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дискуссионное расследование: детективная игра с элементами дебатов

Циферблат, Тверская улица, 12с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Расследование + дебаты = идеальная суббота Проекты «Главный Герой» и «Кейс» объединились, чтобы пригласить тебя на такое мероприятие. Участники разделятся на 2 команды: сторону защиты и сторону обвинения. Сначала ты соберёшь улики, общаясь с командой и соперниками. Затем прослушаешь тренинг по аргументации и навыкам убеждения (подготовка не нужна). После этого сторона защиты поучаствует в жарких дебатах против стороны обвинения на основе собранных доказательств. Твоя задача: используя найденные улики, доказать свою позицию и убедить судей в своей правоте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста