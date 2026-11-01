Два года — два танцпола. На первой сцене — дарк-диско, электронная танцевальная музыка и электроклэш. На второй — нью-бит, итало-диско и нью-вейв. И та самая атмосфера: фиолетовый полумрак, диско-шары, цепи, розы… Лайн-ап: — Andre & Gavaldi — Arpatronic — Errioxa — Evidance — Marlène — Monowave — Northern Shine — Satin — Sveta Rain