Представь: солнечный луч касается поверхности — и по стенам начинают танцевать маленькие световые точки, создавая атмосферу уюта, легкости и настоящей магии. На мастер-классе будешь делать зеркальный диско-грибочек — стильный декор, который красиво ловит свет и наполняет пространство десятками мерцающих бликов. Тебя ждёт: — все необходимые материалы — ничего приносить не нужно — пошаговое сопровождение и помощь на каждом этапе — уютная и классная атмосфера — готовый декор, который ты заберёшь домой Диско-грибочек станет ярким акцентом в интерьере, стильным украшением дома или необычным подарком, сделанным своими руками. Продолжительность: 3-4 часа