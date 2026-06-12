Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Представь: солнечный луч касается поверхности — и по стенам начинают танцевать маленькие световые точки, создавая атмосферу уюта, легкости и настоящей магии. На мастер-классе будешь делать зеркальный диско-грибочек — стильный декор, который красиво ловит свет и наполняет пространство десятками мерцающих бликов. Тебя ждёт: — все необходимые материалы — ничего приносить не нужно — пошаговое сопровождение и помощь на каждом этапе — уютная и классная атмосфера — готовый декор, который ты заберёшь домой Диско-грибочек станет ярким акцентом в интерьере, стильным украшением дома или необычным подарком, сделанным своими руками. Продолжительность: 3-4 часа
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