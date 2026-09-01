Поход с дегустацией. 5 км прогулки, экоферма и много дегустации. Тебя ждёт: сбор трав, приготовление зелёного коктейля, хвойного коктейля, чаепитие и холодные травные напитки. Горячий обед — плов, который участники приправят тем, что сами набрали. Во время прогулки ты вспомнишь растения детства, попробуешь на вкус и определишь около 20-30 дикорастущих растений. Эти растения ты легко сможешь заготавливать для семьи, друзей, на подарки. Обсудишь простые рецепты приготовления блюд из дикоросов: коктейли, пасты, супы, салаты, витаминную воду, холодные и горячие напитки, сурицу, квасы и т.д. Плюс лекция о правилах сбора, сушки и хранения трав. Принципы составление своего сбора из окружающих трав. Старт маршрута в 11:13 (электричка с Курского вокзала в 9.21), можно подсесть на Царицыно в 9:53. Можно приехать на машине сразу к месту старта. Окончание около 17-ти часов. Время ориентировочное, люфт 1-2 часа. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».