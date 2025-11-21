В испанском поместье заботливые и предприимчивые тётки решают всерьёз заняться воспитанием осиротевшего племянника Пабло, который «вырос в горах и совершенно ничего не знает, дитя природы». Они приглашают в дом молоденькую учительницу Маргариту и даже не подозревают, что «подносят спичку к бочке с порохом». За бурным учебным процессом следят все домочадцы и что же: «Теперь только дай Пабло кодекс, и он назавтра перескажет его слово в слово, а Марга научилась стрелять из ружья и ловить форель голыми руками. Кто же кого воспитывает, я вас спрашиваю?». Идиллию нарушает внезапный приезд Хулио, кузена Пабло, которому невыгодно просвещение «дикаря». Хулио имеет доступ к делам семьи и проворачивает финансовые махинации, чтобы присвоить наследство Пабло. Используя давнее романтическое знакомство с Маргаритой, Хулио подбивает ее на преступление. Оказавшись заложницей ситуации, она должна сделать выбор: предать Пабло или сохранить свое достоинство? Режиссёр-постановщик — Екатерина Королёва.