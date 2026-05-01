Диджей Stonik1917, Масла
Самокатная улица, 4с11
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2200₽
Возраст 18+
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Про событие
Большой сольный концерт DJ Stonik1917 и его новой группы «Масла». При участие VJ Tracy Hip-Hop и Друзей. DJ Stonik1917 — артист из Санкт-Петербурга, чей стиль смешал в себе переосмысление хаус музыки 90х, диджейскую эстетику, аналоговое оборудование и повседневную моду. Счастливый, живой поток и лёгкость подачи + тёплое звучание = DJ Stonik1917. «Масла» — новый проект Лёни Стоника. Музыка, вдохновлённая британским психоделическим роком 90х. Коллектив уже записал свой дебютный альбом, и пока работа на стадии сведения, предлагаем услышать это первыми вживую.
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