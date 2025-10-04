Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вселенная схлопнулась. Не метафорически, а буквально, от ударов 200+ BPM. В честь дня рождения Вовы Dicher’а, основателя Negative Vision Records, резидента Primal Future Records и приятеля каждого габбера - клуб превратится в эпицентр звукового апокалипсиса. Поздравляющие лица: — Usamov b2b NBES — Keener — Jagercore b2b Kyragabber — Vetv (Нижний Новгород) — IHPSO — Hardchuk b2b DOB Switch — Meruem FC: 18+ Ожидается подорожание билетов.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи