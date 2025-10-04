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ДичерлендЪ

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

333₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вселенная схлопнулась. Не метафорически, а буквально, от ударов 200+ BPM. В честь дня рождения Вовы Dicher’а, основателя Negative Vision Records, резидента Primal Future Records и приятеля каждого габбера - клуб превратится в эпицентр звукового апокалипсиса. Поздравляющие лица: — Usamov b2b NBES — Keener — Jagercore b2b Kyragabber — Vetv (Нижний Новгород) — IHPSO — Hardchuk b2b DOB Switch — Meruem FC: 18+ Ожидается подорожание билетов.

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