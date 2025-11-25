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Девятый Этаж: «Не здесь»

Бар Столярка, Малая Семёновская улица, 5с3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация альбома «Не здесь» группы «Девятый Этаж». Девятый Этаж — шумное инди с эмоциональном вокалом, вдохновленное эмо-группами конца 90-х — начала 00-х. Тима Пруд — проект, получившийся из долгих проб в разных жанрах, сочетающий в себе звучания эмо-рэпа, инди и меланхоличного ретро вейва. ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ — драйвовый альтернативный рок.

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