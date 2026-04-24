Женская половина «Петра Валентиновича» — нежные «Девы Петра». Мура, Ульяна и Ольга — профессиональные музыканты и практикующие исполнители, которые исполняют песни разных жанров — от фольклора до Сибирского андерграунда. Тебя ждёт нежность, глубина, искренность и кристально чистые голоса.