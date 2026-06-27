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Девушка акрилом

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акрилом. Пьем вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Холст 30/40 см. 4500 Холст 40/50 см. 5500

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