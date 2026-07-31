Ранимое, хрупкое, такое нежное и в то же время сильное обаяние слёз, как оружие, как бесконечная сила и слабость. В момент социальных катастроф, перестроек, насилия и агрессии, тотальной лжи и манящего притворства девочкины слёзки остаются тем, за чем скрывается стойкость и упорство. Не быть безупречной, не быть послушной, не быть шаблоном для кого-бы то ни было: плакать, когда нет других аргументов, плакать, чтобы эти аргументы нашлись и стали неоспоримыми. Девочкины слёзки видны, даже когда девочки отказались от них, как от атавизма. Аллюзия будуарного, сокрытого, сексуального и в то же время остро социального: за слезинкой можно спрятать всё, что угодно. И нет в этом море девочкиных слёзок ни одной, которая на другую похожа. – Что за море без берегов? – Девочкины слёзки Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» Часы работы: Ср-пт 12:00–20:00 Сб-вс 12:00–19:00 Пн-вт – выходные