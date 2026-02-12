Внутри этого платьица скрыт настоящий характер. Семнадцатилетняя Момоко живёт в мире фантазий о роскоши Рококо, скрываясь от скучной реальности в образе «лолиты». Её сладкие грёзы рушит дерзкая байкерша-бунтарка Итико, без спросу ворвавшаяся в жизнь девушки. Столкновение этих двух противоположностей порождает необычную дружбу — и безумный бунт против всего, что их окружает. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.