Ты когда-нибудь просыпался с ощущением, что только что прожили странную историю и отчаянно пытался удержать её обрывки? Именно это чувство Дэвид Линч мастерски воплощал на экране. Едва начинаешь понимать логику происходящего, как реальность растворяется у тебя на глазах. Одни восхищаются им как гением, другие называют претенциозным мистификатором. Сам Линч столь же многозначен, как и его фильмы. В своих интервью он улыбался, пил кофе, говорил о доброте, а его фильмы были полны тьмы и пугающих образов. Восторгался жанровым кино и сам же нарушал все мыслимые каноны и конвенции. Снискал славу как режиссёр, но главным делом своей жизни всегда называл живопись. На лекции пройдут по ключевым вехам творческого пути Дэвида Линча, от радикального дебюта «Голова-ластик» до культовых «Твин Пикса» и «Малхолланд Драйва». Обсудят влияние на Линча сюрреализма Рене Магритта, мрачного экспрессионизма Фрэнсиса Бэкона, безмолвного реализма Эдварда Хоппера. Поищут истоки его творчества в фильмах Федерико Феллини и Альфреда Хичкока. Выяснят, почему у него в одном кадре могли соседствовать мыльная опера, нуар, хоррор и комедия абсурда. И как, смотря его кино, мы начинаем с простой истории и вдруг оказываемся в непостижимом мире. Может быть, именно твоё восприятие его фильмов окажется самым точным. Ведь сам Линч был убеждён, что зритель всегда «знает гораздо больше, чем ему кажется». Лектор — Александр Саядян, искусствовед, киновед.