ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Девчата

Comedy Hall, Кожевническая ул., 14, стр. 5

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 5900₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Авторское шоу из микса талантливых музыкантов, остроумного ведущего и ярких комикесс отечественной стендап сцены. Ты не услышишь слащавые истории от «любимой жены любимого мужа и матери прекрасных ангелочков». Но узнаешь, что если относится ко всему с самоиронией, то даже ипотека на 857 лет, исключение ребенка из школы и орущий под окном бывший будут радовать. Разбавлять женскую энергию мужским шармом будет обаятельный ведущий-комик из мужской гвардии стендап сцены (на каждое шоу приглашают поучаствовать разных парней). А на разогреве - топовые московские кавер и джаз бэнды, что в купе с отличной европейской кухней и превосходным коктейльным баром обещает вам великолепный и запоминающийся вечер.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста