Авторское шоу из микса талантливых музыкантов, остроумного ведущего и ярких комикесс отечественной стендап сцены. Ты не услышишь слащавые истории от «любимой жены любимого мужа и матери прекрасных ангелочков». Но узнаешь, что если относится ко всему с самоиронией, то даже ипотека на 857 лет, исключение ребенка из школы и орущий под окном бывший будут радовать. Разбавлять женскую энергию мужским шармом будет обаятельный ведущий-комик из мужской гвардии стендап сцены (на каждое шоу приглашают поучаствовать разных парней). А на разогреве - топовые московские кавер и джаз бэнды, что в купе с отличной европейской кухней и превосходным коктейльным баром обещает вам великолепный и запоминающийся вечер.