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Стендап
Концерты
Про событие
Это рок и рейв; здесь и сейчас; хаос вокруг и порядок в голове. Качают зал живыми инструментами, тяжёлыми риффами и бешеной электроникой. Концерты — это не просто музыка, это песни, танцы, слэм и энергия, которая сносит крышу. Уже этой зимой Дети Rave дадут эксклюзивное новогоднее шоу в Москве.
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