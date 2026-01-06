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Дети Rave

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 5500₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Это рок и рейв; здесь и сейчас; хаос вокруг и порядок в голове. Качают зал живыми инструментами, тяжёлыми риффами и бешеной электроникой. Концерты — это не просто музыка, это песни, танцы, слэм и энергия, которая сносит крышу. Уже этой зимой Дети Rave дадут эксклюзивное новогоднее шоу в Москве.

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