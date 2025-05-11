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Детективно-ролевая игра «Тайна шести карманов»

Тинторетто, Большой Казённый переулок, 1/2с1

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Сюжет: Эдуард Ланге, известный художник, обнаружен у себя кабинете. К тому же, его ценнейшее полотно украдено. Кто же преступник: жена, ученик, сын, адвокат или может быть сосед? Это и предстоит выяснить. Как происходит игра: Каждому участнику даётся роль с персонажем с алиби, информацией о нём и компроматом, которой ты можешь использовать против других. Допрашивай других игроков, анализируй улики и показания. Дай свою версию как произошло преступление. Игра завершается, когда большинство проголосовало за 1 или группу преступников. В стоимость билета входит любой напиток в кофейне Если приходишь с другом — скидка 15% на билет каждому Запись: https://t.me/babyshina_el

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