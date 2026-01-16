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Destroy New Year! 2026!

Чистопрудный бульвар, 25

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Проводи Старый Новый Год под скрежет гитар и отчаянные панковские крики на Destroy New Year! 2026! Полумеры МИИОН Плюс три Девятый круг мкада Время есть The Depressounds PROJECT ИнстинктV DROVVSE Завтра в Девять ДАРАСТ grunge, punk, alternative revival Вход свободный по регистрации

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