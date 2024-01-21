Ден Антипин
Рождественский бульвар 10/7, стр 1
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Стендап-комик, полуфиналист Первой лиги КВН, чемпион Центральной лиги «Поволжье» в составе команды «Полярный экспресс», участник шоу «Стенадп Андеграунд» на телеканале «СТС», резидент «Standup Club #1.
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