Возраст 16+
Необычное
Про событие
Самые яркие волшебники и волшебницы предстанут в своих лучших парадных мантиях, и будут танцевать и веселиться весь день на магическом торжестве. Что тебя ждет на Балу в честь Дня Всех Влюбленных? — Бальные танцы. — Тематические фотозоны. Ты сможешь запечатлеть себя в окружении декоративных локаций, вдохновлённых магической эстетикой. — Интерактивные стенды. Гостям будут доступны зоны с познавательными активностями, играми и небольшими испытаниями, позволяющими погрузиться в атмосферу приключения. — Мультифандомная косплей-программа. На сцене выступят талантливые косплееры, представляющие персонажей из различных вселенных. — Большой квест. Приготовься следовать по маршруту, полному тайн, загадок и открытий, который будет развиваться на территории всего фестиваля. — Мастер-классы. Для всех желающих будут проводиться творческие занятия, где можно своими руками создать магический атрибут или необычный сувенир. — Тематические напитки в баре. — Магический маркет. На ярмарке представлены артефакты, сувениры и изделия ручной работы, созданные с особой заботой и вдохновением. — Почта для влюбленных. Вырази своё восхищение, признайся в любви объекту воздыхания или незнакомцу. Купидончики передадут твое послание точно адресату в руки. — Дискотека. Вечером пространство фестиваля преобразится в чарующую танцевальную площадку. Больше информации об участниках, мастер-классах и активностях: https://vk.com/agmagic Для посетителей 16+ доступна только дневная часть фестиваля. посетителям 18+ доступны обе: дневная и вечерняя.
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